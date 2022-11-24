Muş Valisi Gündüzöz: “Her zaman içimizde de hainler olmuştur ama hiç bu kadar fütursuzca, edepsizce, hayasızca saldıranlar olmamıştır”

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin PKK terör örgütüne karşı başlattığı Pençe Kılıç Harekatı’nın ardından bir araya gelerek ortak bildiri yayınlayan barolara tepki göstererek, “Terör örgütünün attığı bombayla, füzeyle şehit olan öğretmeni rahmetle anmıyor, yapılan terör saldırısını kınamıyor, ‘her şartta barış’ diyor ve adına da hukuk diyor” dedi.

Muş’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenevi konferans salonunda sürdürülen programda konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, öğretmenlik mesleğinin çok onurlu, toplumu değiştirecek ve geleceği garanti altına alacak bir hizmet olduğunu söyledi. Türkiye’nin çevresinde ateş çemberi olduğunu vurgulayan Vali Gündüzöz, “Türkiye üzerine oynanan oyunlar var, Suriye, Irak ve çevre ülkelerden çeşitli tehditler var, içimizde hainler var. Tüm bunlara karşı dik, birlik ve beraberliğimizi muhafaza eden milli ve manevi değerleri bilen nesillere ihtiyacımızın olduğu çok açık ortada. Burada da görev hepimize düşüyor. En önemli enstrüman da elimizde eğitim” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaynaklarını kullanarak, sözüm ona STK adı altında, baro adı altında teşkilatlanmış ve bildiri yayınlıyor”

İçimizde hainlerin olduğunu ifade eden Vali Gündüzöz, “Adam, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kaynaklarını kullanarak, sözüm ona STK adı altında, baro adı altında teşkilatlanmış ve bildiri yayınlıyor. Bildiride: Terör örgütünün attığı bombayla, füzeyle şehit olan öğretmeni rahmetle anmıyor, şehitleri rahmetle anmıyor, yapılan terör saldırısını kınamıyor, ‘her şartta barış’ diyor ve adına da hukuk diyor. Onun için öyle nesiller yetiştirmeliyiz ki hukukçu olsun, başka meslekten olsun, o titri taşıdığında bu milli ve manevi değerlerle, asli gerekleriyle taşıdığı titrin normlarıyla dosdoğru bir birey olsun” ifadelerini kullandı.

“Benim öğretmenini şehit edeceksin, ondan sonra belli barolar içerisinde, belli partiler içerisinde bu milletin değerleriyle dalga geçeceksin”

Terör örgütüne müzahir olan bir partinin Kur’an-ı Kerim’i, dinimizi kullanarak bir sempozyum benzeri oluşum yaptığını kaydeden Vali Gündüzöz, “İzin de verilmiş olmasına rağmen, ‘izin verilmediği’ noktasında kara propaganda yapıyor. Benim öğretmenini şehit edeceksin, ondan sonra belli barolar içerisinde, belli partiler içerisinde bu milletin değerleriyle dalga geçeceksin. Öyle yağma yok. Onun için bu kıymetli öğretmenlerimizden adam gibi, milletine, maneviyatına bağlı nesillerin yetişmesini istiyoruz. İçimizdeki hainlere de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde sesleniyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Valisi olarak, 30 yıl bu memlekete Doğu’sunda, Batı’sında, Kuzey’inde, Güney’inde hizmet etmiş bir bürokrat olarak. Hainler her zaman vardır. Her zaman içimizde de hainler olmuştur ama hiç bu kadar fütursuzca, edepsizce, hayasızca saldıranlar olmamıştır. İstediğinizi yapın ama amacınıza ulaşamayacaksınız” diye konuştu.

“Bu yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak, hainlerin de kafası kırılacak”

Bu yüzyılın Türkiye’nin yüzyılı olacağını ve hainlerin kafasının kırılacağını işaret eden Vali Gündüzöz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İstediğinizi yapın. Demokrasi havarisi olabilirsiniz, sevgi pıtırcığı gibi, barış pıtırcığı gibi ortaya çıkabilirsiniz. Ne diyormuş: ‘Her koşulda barış.’ Teröristler, benim öğretmenimi şehit etti. Sen önce onu kına da ondan sonra ben senin hukukçuluğunu göreyim. Öyle hukuk fakültesini bitirmekle hukukçu olunmuyor. Önce o forma, formasyona ve değerlere sahip çık, ondan sonra bu meclise gir, milletvekili maaşını al, PKK’yı öv. Kur’an-ı Kerim’i kullanarak PKK misyonunu destekleyen bir vaziyette sempozyum yap, izin verildiği halde ‘izin verilmedi’ diye Türkiye Cumhuriyeti Devletine, valiliğine çat. Yok öyle yağma. İşte buradan tekrar söylüyoruz: Bu bayrak inmeyecek istediğinizi yapın, bu memleket bölünmeyecek istediğinizi yapın, bu devlette bir ve bütün olarak Türkiye yüzyılına milletiyle birlikte hızla yürüyecek. Başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm ecdadımızın, bu memleket için fedai can eylemiş tüm şehitlerimizi, öğretmen şehitlerimizi bugünün vesilesiyle rahmetle anıyorum, şükranla yad ediyorum ve kıymetli öğretmenlerimize bugünlerinin hayırlı olmasını diliyorum.”

Vali Gündüzöz’ün konuşması, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Daha sonra ’Öğretmene Vefa’ konulu sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından aday öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. Daha sonra ise Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan şiir ve müzik dinletisi sahnelendi.

Programa; İl Garnizon Komutanı Albay Serhat Ulucan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Yavuz, Vali Yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri, eğitimciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.