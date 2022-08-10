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Mukteda Sadr, Irak Meclisi’nin feshedilmesi ve erken seçim çağrısını yineledi

Irak Sadr Grubu Şii lideri Mukteda Sadr, Irak yargısından gelecek hafta sonuna kadar meclisi feshetmesini ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih’ten erken seçim tarihini belirlemesini istedi.

Politika 10.08.2022, 19:11
Mukteda Sadr, Irak Meclisi’nin feshedilmesi ve erken seçim çağrısını yineledi

Irak Sadr Grubu Şii lideri Mukteda Sadr, Irak yargısından gelecek hafta sonuna kadar meclisi feshetmesini ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih’ten erken seçim tarihini belirlemesini istedi.

Irak Meclisi’nde yaklaşık 2 haftadır eylemler devam ederken, Sadr Grubu Şii lideri Mukteda Sadr sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Irak Meclisi’nin gelecek hafta sonuna kadar feshedilmesini istedi. Sadr açıklamasında, “Bazı kimseler Irak Meclisi’nin feshedilmesi için meclisin oturum yapmasını gerektiğini söyleyebilir ancak mecliste yolsuzluğa devam eden gruplar, halkın meclisi feshetmek talebine razı olmayacaklar. Bu yüzden meclisin feshedilmesi bunula sınırlı değildir” dedi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi’nden en geç gelecek hafta sonuna kadar meclisi feshetmesini isteyen Sadr, Cumhurbaşkanı Berhem Salih’i erken seçim tarihini belirmeye çağırdı. Sadr, aksi takdirde devrimcilerin meclis binasında başlattıkları oturma eylemlerine devam edeceğini belirtti.

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