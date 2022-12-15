Muhtarlardan Recep İvedik 7’ye tepki

Muhtarlar Konfederasyon Başkanlığı Vekili Avukat Fatih Işıklı, Recep İvedik 7 filmine tepki göstererek, “Bu filmde yansıtılmaya çalışılan muhtar imajı konfederasyonumuzun tüm muhtarlar nezdinde ortak bir basın açıklamasıyla kınanıyor ve konuyla alakalı gerekli yasal sürecin de başlatıldığını da belirtmek istiyoruz” dedi.

Muhtarlar Konfederasyon Başkanlığı Vekili Avukat Fatih Işıklı, gösterime giren Recep İvedik 7 filmine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Işıklı, açıklamasında, “Yakın bir zamanda özel bir kanalda gösterime giren Recep İvedik 7 isimli filmde demokrasinin bel kemiği muhtarlar için; dolandırıcı, düzenbaz, riyakar ve toplum nezdinde gerçeklikten uzak ve kabul edilemez bir karakter olarak yansıtılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu filmde yansıtılmaya çalışılan muhtar imajı Konfederasyonumuzun tüm muhtarlar nezdinde ortak bir basın açıklamasıyla kınanıyor ve konuyla alakalı gerekli yasal sürecin de başlatıldığını da belirtmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Recep İvedik 7 filminde, muhtarlık görevinin gereklerinden uzak bir tutum sergileyen karakterle karşı karşıya kalındığını belirten Işıklı, “Bu karakter toplum nezdinde hiçbir surette kabul edilemeyeceği gibi Konfederasyonumuzca da sert bir şekilde kınanmaktadır. Bu çerçevede Recep İvedik 7 filminin ivedi olarak yayından kaldırılması için gerekli başvurular yapılmış bunun dışında Bakanlık ve RTÜK nezdinde de gerekli şikayetlerimiz yapılmıştır” dedi.