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Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinin 4 mahallesinde yapılacak muhtarlık seçimlerinde adaylardan biri olan Hayati Aydın, sosyal medya videolarıyla dikkatleri üzerine çekti. Mahmudiye Mahallesi muhtar adayı Hayati Aydın, çektiği muhtarlık tanıtım videolarıyla mahalle halkının dikkatini üzerine çekti. Özel gün ve gecelerde sosyal medya hesabından videolu paylaşımlar yapan Aydın, çektiğini kliplerle de ilgi odağı oldu.

Politika 04.06.2021, 14:01
Muhtar adayının videoları ilgi çekiyor
Bursa’nın İnegöl ilçesinin 4 mahallesinde yapılacak muhtarlık seçimlerinde adaylardan biri olan Hayati Aydın, sosyal medya videolarıyla dikkatleri üzerine çekti. Mahmudiye Mahallesi muhtar adayı Hayati Aydın, çektiği muhtarlık tanıtım videolarıyla mahalle halkının dikkatini üzerine çekti. Özel gün ve gecelerde sosyal medya hesabından videolu paylaşımlar yapan Aydın, çektiğini kliplerle de ilgi odağı oldu.
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