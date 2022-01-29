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Muhsin Yazıcıoğlu’nun kurduğu Büyük Birlik Partisi 29 yaşında

29 Ocak 1993 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan Büyük Birlik Partisi, 29. yıldönümünde geniş çaplı katılımla Ankara’da kutlandı.

Politika 29.01.2022, 18:07
Muhsin Yazıcıoğlu’nun kurduğu Büyük Birlik Partisi 29 yaşında

29 Ocak 1993 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan Büyük Birlik Partisi, 29. yıldönümünde geniş çaplı katılımla Ankara’da kutlandı.

29 Ocak 1993 tarihinde Muhsin Yazıcıoğlu tarafından kurulan Büyük Birlik Partisi’nin 29. yıldönümü, Türkiye’nin pek çok yerinden gelen BBP’li vatandaşların katıldığı programla Ankara’da bir otelde kutlandı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program ‘Ahmet Yesevi’den Taceddin’e Alperenlerin Yolu’ adlı kısa filmin izletilmesiyle ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından Büyük Birlik Partisi’ni anlatan bir video izlendi. Programda bir konuşma gerçekleştiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “Çizgimiz terör ve şiddet. Kim terörü ve şiddeti benimsiyorsa ya da terörün ve şiddetin sözcülüğünü ya da temsilciliğini yapıyorsa bizim itirazımız onadır. Bugün de onadır. Biz HDP’yi PKK’nın bir uzantısı olduğu için reddediyoruz. Biz HDP’yi legal görünümlü illegal bir siyasi yapı olduğu için reddediyoruz. Yöneticileri, eş başkanları çıksın ‘biz PKK’yı terör örgütü olarak görüyoruz” diyerek HDP’ye karşı duruşlarından bahsetti.

“Tanıdığımız ilk günden şehadetine kadar Muhsin Yazıcıoğlu’nun yanındaydık”

BBP’nin kurulduğundan itibaren aynı çizgide olduğunu, şu anda da o çizgide ilerlediğini dile getiren Genel Başkan Destici, “Aynı aşkla, aynı imanla, aynı dürüstlükle, doğrulukla, yolumuza devam ediyoruz ve sizlerle birlikte edeceğiz inşallah. Tanıdığımız ilk günden şehadetine kadar Muhsin Yazıcıoğlu’nun yanındaydık, bugün de onun ilkelerinin yanındayız. İnandıklarımızın, doğru bildiklerimizin, doğrunun, doğruluğun yanındayız. Onu kaybettikten sonra da Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizgisinden zerre ayrılmadık. Aynı kulvarda yarıştığımız diğer siyasi partiler, milyonluk, milyarlık bütçelerle siyaset yaparlarken, çocuklarımızın rızıklarından ayırdığımız helal paralarla, rakiplerimiz için alay konusu ve çerez parası olacak imkanlarla siyasetin içinde güçlü bir şekilde var olduk ve var olmaya devam edeceğiz” cümlelerine yer verdi.

“Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, hain darbe girişimine karşı sokaklarda kuruldu”

Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu söyleyen Destici, “Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesi, hain darbe girişimine karşı sokaklarda kuruldu. Türkiye’nin dışında kurgulanıp, Türkiye’nin dışından uygulamaya konulan bir operasyona karşı, Türkiye’nin seçilmiş, meşru hükümetinin yanında yer aldık. Namluların, tankların, uçakların karşısında dimdik durduk. O gece ben ve arkadaşlarımız Ankara sokaklarındaydık, Meclisin ve Genelkurmayın önündeydik. Muhsin Yazıcıoğlu’nun tanka selam durmam dediği gibi durduk ve yine dururuz” dedi.

Tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında da konuşan Destici, “Sözde gazeteci Sedef Kabaş’ın sıkça Cumhurbaşkanımıza, hükümete ve Cumhur İttifakı liderlerine provokasyon kokan çirkin söz ve edepsiz davranışlarının zamanlamasının ve ABD’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamanın, ayrıca tesadüf olmadığı kanaatindeyiz” sözlerini kaydetti.

“BBP’nin Türkiye siyasetine çok katkıları olmuştur”

Programa katılan AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, burada bir konuşma gerçekleştirerek Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefat ettiği kazada kendisinin de arama faaliyetlerine katıldığını, onu yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, “BBP’nin Türkiye siyasetine çok katkıları olmuştur. Türkiye siyasetinde çok güçlü bir şekilde Anadolu irfanını oluşturan o maneviyatı, Türk İslam davasının o ruh köklerini yani medeniyetimiz üzerinden yeniden yükselebilme fikriyatını Türkiye siyasetine taşıyan önemli bir siyasi hareket oldu. BBP’nin Türkiye siyaset geleneğinde önemli bir yeri olduğunun altını çizmek isterim. Türkiye’de demokrasi, millet egemenliği ve milletten başka hiçbir kişinin, gücün, merkezin sözüne itibar edilmemesi gerektiğini de Türkiye siyasetinde uygulamasıyla gösterdi. Muhsin Yazıcıoğlu 28 Şubat’ta bu ülkede demokrasi dersi verdi” ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün, birçok parti/STK temsilcisi ve pek çok Büyükelçi, Büyük Birlik Partisi’nin 29. yıl dönümü programına katılım sağladı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise programa telgraf gönderdi.

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