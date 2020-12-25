Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame!
Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin Kahramanmaraş'ta yeni bir iddianame hazırlanırken, Yargıtay'da görülen davada da savcı mütalaasını açıkladı...
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller oluşturulduğu, aynı zamanda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği vurgulandı.
Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmaya, FETÖ'nün talimatıyla müdahale ettiği öne sürülen 17 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Yazıcıoğlu'nun vefatıyla ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı bilgisi yer aldı.
YARGITAY'DAN MÜTALAA
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, aralarında eski Kahramanmaraş Valisi Tanılır'ın da bulunduğu 3 sanığın "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmaları istendi. Eski emniyet müdürü Necdet Çelikbilekin "ihmali davranışla görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılması talep edildi, 5 sanığın beraati istendi.
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|27
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|26
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|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
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|15
|21
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|15
|18
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|15
|18
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|15
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|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
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|14
|13
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|14
|26
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|25
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|14
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|13
|23
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|22
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|14
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|14
|18
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|14
|17
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|14
|14
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|13
|13
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|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
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|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
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|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
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|19
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|15
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|14
|15
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|13
|15
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|15
|15
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|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
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|15
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