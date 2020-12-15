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Muhittin Böcek'ten zehir zemberek açıklamalar

Korona virüsü yenen ve görevinin başına dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bazı CHP'li isimleri hedef alarak, "18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm" dedi.

Politika 15.12.2020, 21:39
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Muhittin Böcek'ten zehir zemberek açıklamalar

Korona virüs tedavisinin ardından 4 ay sonra taburcu olarak göreve başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşlara yazılı olarak açıklamada bulundu. ‘Sevgili Antalyalılar, değerli hemşehrilerim, kıymetli dostlarım’ diyerek sözlerine başlayan Başkan Muhittin Böcek, “Ben Muhittin. Uncalı’da doğan köylü çocuğu Muhittin. Tarlalarda traktör üstünde alın teri akıtan, minibüs şoförlüğünden ticarete uzanan ekmeğini kazanma yolcuğunda, emeğiyle yürümüş Muhittin. Bugün, hemşehrilerinin verdiği görev ile siyasette halkına hizmet etme gururunu kazanmış bir ‘insan’ olan Muhittin. Sizleri; çeyrek yüzyılı aşan siyasi hayatım ve CHP çatısı altında hizmet verdiğim 18 yıl boyunca, duyduğunuz güvene ve verdiğiniz sorumluluğa hiç ihanet etmemiş olmanın huzuru ve mutluluğuyla selamlıyorum” dedi.

“İçim ve alnım ak”
En büyük mutluluğunun, bütün unvanlardan muaf, önce insan olarak ve hep insan kalarak kutsal hizmet yolcuğundan bugünlere gelmiş olmak olduğunu ifade eden Başkan Böcek, şu ifadeleri kullandı:
“Antalya’nın bağrında doğup büyüyen ben; sizden biri olduğumu da, koltukların ve makamların geçici olduğunu da, bana verdiğiniz sorumluluğun değerini de hiç unutmadım. Bugün; bu kadar huzurluysa içim ve alnım bu kadar ak, başım bu kadar dikse bundandır. Göğsümde taşıdığım en onurlu rozet de; memleketimin ve vatanımın hiçbir köşesinde, başımı öne eğdirecek bir yanlışa imza atmamış olmaktır. Siz bana, âşık olduğum Antalya’ma hizmet etme görevi bahşettiniz. Ben, bu kutsal görevi aldığım günden beri; yılmadan, yıkılmadan, canımı dişime takarak çalıştım. Attığım her adımı; sizlere duyduğum sorumluluk, memleketime ve vatanıma olan sevdamla attım”

"Hep yanımdaydınız"
Gücünü her daim vatandaşlardan, sevgiden, Cumhuriyet’ten ve Atatürk’ten aldığına dikkat çeken Böcek, “Bu güçle; yıllar boyunca hiç mola vermedim, hiç durup dinlenmedim. Ta ki hayatın acı bir gerçeğiyle yüzleşene kadar. Biliyorsunuz ki, sağlık sorunu nedeniyle zorunlu olarak bir mola aldırdı hayat ve ayrı kaldım sizlerden. Ama hep yanımdaydınız, hep kalbimdeydiniz ve ben de sizin hep dualarınızdaydım; biliyorum. 3,5 ay boyunca yine sizlerden aldığım güçle savaştım o hastalıkla. Allah’a şükürler olsun ki; yeniden sağlığıma kavuştum ve artık görevimin başındayım” dedi.

Hastalık dışında, bir başka acı gerçekle daha yüzleştiğini kaydeden Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu süreçte ‘vefanın’ ne kadar önemli olduğunu anladım, bir kez daha. 18 yıl boyunca çatısı altında mücadele ettiğim, ilkelerine ve ideallerine hiç ihanet etmediğim, başarıya ulaşması için her zaman var gücümle çalıştığım partimizin çatısı altında bulunan bazı menfaat gruplarının insan olmayı unuttuklarını gördüm. Ahlaki ve etik olmayan bir şekilde, gelecek hesapları yaptıklarına şahit oldum. Bu şahısların oyunlarına, benimle birlikte siz de şahit oldunuz; biliyorum.
Uğrunda savaş verdiğimiz demokrasiye yakışmayan, seçilmiş bir başkanın inisiyatiflerini hiçe sayan uygulamalar yapmanın dışında; bu insanların, ben hastanede yaşam savaşı verirken öleceğimi, hatta öldüğümü düşünmeleri hepimizi insanlığımızdan utandırdı. Ama ben, yine aynı Muhittin’im. Dün nasılsam, bugün de öyleyim. Hala sizin bildiğiniz, tanıdığınız ve güvendiğiniz o insanım. Ve yarın da, sizin bildiğiniz o insan olarak kalacağım. Kendimden ve taşıdığım değerlerden hiç vazgeçmeden, aynı azim ve kararlılıkla, size ve Antalya’mıza hizmete devam edeceğim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor; herkese sağlıklı günler diliyorum”

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