Muharrem İnce’den ittifak açıklaması: Seçime 3 ay kala duruma bakarız...

Balıkesir’de iki gündür temaslarını sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bu kez Öğretmen Evi’nde eğitimciler ile bir araya geldi.

“TÜRKİYE ONURLU BİR DEVLETTİR”

ABD başta olmak üzere 10 ülke büyükelçisinin Osman Kavala hakkında Türkiye’ye yaptığı çağrısını değerlendiren İnce, “Türkiye onurlu bir devlettir. Türkiye başka ülkelerin büyükelçilerinden talimat alacak bir ülke değildir. Ama unutmamak gerekir ki yargıda bağımsız olmalıdır. Sarayın yargı kolu olamaz” ifadelerini kullandı.

“SARAY’IN GENÇLİK KOLU”

“Şu andaki yargı sarayın gençlik kolu kadın kolu gibi” diyen İnce, “Sarayın kolu var. Yargı demek iş, aş demektir. Türkiye'yi yöneten siyasiler kötü yönetiyor ama yargıçlar ve hakimler de işimizi aşımıza zarar veriyorlar. Türkiye güven vermediği için yatırımcı gelmiyor, para Türkiye'den kaçıyor, biz fakirleşiyoruz ve insanlarımız işsiz kalıyor” şeklinde konuştu.

“BU BÜYÜKELÇİLER ERDOĞAN’A ÇALIŞIYOR”

İnce, “Türkiye'ye ultimatom veren bu büyükelçiler Erdoğan'a çalışıyor ve ekmeğine yağ sürüyor, Erdoğan da dönüp, ‘Bakın gördünüz mü yaban büyükelçiler ve muhalefet aynı tarafta' diyor. Gizliden gizliye Erdoğan'a çalışıyorlar. Türkiye'de tek adam rejiminden memnunlar. Türkiye'de yargının problemlerini çözmeden Türkiye'nin ekonomisini çözemeyiz” dedi.

“SİZ PADİŞAHMISINIZ TEBDİLİ KIYAFETLE DOLAŞIYORSUNUZ”

Her gün iğneden ipliğe zam geldiğini belirten İnce şöyle konuştu;

“Zamla yatıp, zamla kalkıyoruz. Vatandaşımız geçinemiyor. Bu arada AKP'li yöneticiler tebdili kıyafetle geziyorlarmış. Siz padişah mısınız tebdili kıyafetle geziyorsunuz. Aslında milletin vereceği tepkiden korkuyorlar. Çıkın ampulü yakanıza çıkın milletin içine de millet sizi görsün derdini anlatsın size.

Ülkenin sorunları büyük ama ülkede Erdoğan'ın kendisi de sorun. Bu memlekete sorun olan birisi bu ülkenin sorunları çözemez. Hem kendi hem de kadrosu yorgun. Türkiye'nin yeni bir beyaz sayfaya ve ayağa kalkmaya ihtiyacı var.

Öncelikle bir yargı bağımsızlığına ve kamu ihale kanununa ihtiyaç var. Beyin göçünü durdurmaya ihtiyaç var. 3 bin doktor istifa etmiş, bunlar gencecik doktor ve bu ülkenin akıllı evlatları. Gençlerimize sesleniyorum; bu memleketi terk etmeyin. Bu melket bizim ve ayağa kaldıracağız.”

“ÜLKEDE 10 KİŞİDEN 1’İ YABANCI”

Türkiye'de her 10 kişiden 1'inin yabancı olduğunu söyleyen İnce, şöyle devam etti;

“Bu mültecileri göndereceğiz. Türkiye yolgeçen hanı değil. Türkiye'de yaşıyor bayramlarda 100 bin kişi Suriye'ye gidiyor. Bayramda gidebiliyorsan normal zamanda da gidebilirsin. Bu kapıları kapatacağız başka çaresi yok.

Ülkede bir de dış güçler palavrası var. Alparslan'ın, Atatürk'ün, Fatih Sultan Mehmet'in döneminde dış güçler yok muydu? Bu dış güçler bin yıl geçse de hep olacak.

Milletimiz artık bu palavrayı yemesin. Rahibi dış güçlere kim verdi. Talimatı aldın verdin rahibi. Ekonomini mahvederim diyen Trump'ın mektubunu iade edemedin. Senin dış güçlere nasıl eğildiğini bilmiyor muyuz?”

“FETÖ’DEN DERS ALMADINIZ MI HALA?”

Yurt sorununa da değinen Memleket Partisi lideri İnce, “Devlet üniversite öğrencilerine barınma ihtiyacını karşılamakla görevlidir. Bu vakıf ve cemaatlere devredilemez. FETÖ'den ders almadınız mı daha? Beslediğiniz, büyüttüğünüz başımıza bela oldular. FETÖ'den aldıkları başka cemaatlere veriyorlar şimdi. Niye devlette kalmıyor bunlar. 180 bin öğrenci yurtta kalmak için başvuru yapmış yerleştirememişsiniz” diye konuştu.

“SEÇİME 3 AY KALA DURUMA BAKARIZ”

İttifak meselesine de açıklık getiren İnce, “Ortada seçim yokken 5 yıl öncesi için ittifak yapılmaz. O zaman bu partileri birleştirsinler. Bütün partiler amcaoğlu, dayıoğlu gibi oldular. Sizin hiç mi iddianız yok, kendinize güvenemiyor musunuz? Biz hazırız, örgütlerimizi kurduk. Seçime 3 ay kala duruma bakarız, biz de ittifaka varız deriz. Bunu da bu iktidarı göndermek için söyleriz. Biz şu ana kadar son ana kadar iktidar olabilmek için çalışacağız” İfadelerini kullandı.

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTEYİ ZİYARET ETTİ

Muharrem İnce daha sonra Milli Kuvvetler Caddesi’nde yürüyerek, mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesini ziyaret etti. Öğrencilerle bir süre sohbet eden İnce, okulun durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Küçük Sanayii Sitesi’ni de ziyaret eden İnce, esnafın sorunlarını dinledi.