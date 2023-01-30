Muharrem İnce’den CHP’ye zehir zemberek sözler

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. İnce, "CHP milletvekili Atatürk’e ve İnönü’ye ’Faşist’ diyor. Tekrar listeye koyulursa şaşırmam. Atatürk’e ’Faşist’ diyenler, ’Kefere’ diyenler, ‘Dersim katliamcısı’ diyenler, ‘Mustafa Kemal’ diyenler, FETÖ’cüsü, PKK’lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsini doldurmuşlar içeriye. Parsel parsel satın almışlar Atatürk’ün partisini” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi programlar için Kocaeli’ye geldi. İnce, ilk olarak Darıca ilçesinde partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada esnafla sohbet eden İnce, daha sonra ise Gebze’de bir iş yerinde gazetecilerin karşısına çıktı. Muharrem İnce, burada düzenlenen toplantıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 6’lı masanın bir an önce adayını açıklaması gerektiğini belirten İnce, CHP’yi sert sözlerle eleştirdi.

“FETÖ’cüsü, PKK’lısı parsel parsel satın almışlar Atatürk’ün partisini”

6’lı masanın iktidara gelmemesi gerektiğini, Türkiye’nin onlarla karanlığa sürükleneceğini vurgulayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Karşı tarafa bakıyorum, ‘Devrim kanunlarını kaldıracağız’ diyenler var, ‘Türklüğü yok edeceğiz’ diyenler var. En son Atatürk’e ve İsmet Paşa’ya ‘Faşist’ diyen CHP milletvekili var. Kıyamet alameti bunlar. Muharrem İnce CHP’den istifa etmiş, CHP milletvekili Atatürk’e ve İnönü’ye ‘Faşist’ diyor. Tekrar listeye koyulursa şaşırmam. Atatürk’e ‘Faşist’ diyenler, ‘Kefere’ diyenler, ‘Dersim katliamcısı’ diyenler, ‘Mustafa Kemal’ diyenler FETÖ’cüsü, PKK’lısı, Atatürk düşmanları ne kadar varsa hepsini doldurmuşlar içeriye. Parsel parsel satın almışlar Atatürk’ün partisini. Yazıklar olsun. Size sesleniyorum görevi başındaki milletvekilleri; 90 taneniz listeye giremeyeceksiniz. Şimdi yeniden listeye girmek için sesinizi çıkarmıyorsunuz, sakın listeye konulmadığınız zaman konuşmayın. Ya şimdi konuşun ya da hep susun. Bu 6’lı masa gelmemeli. Bunlarla karanlığa sürüklenir Türkiye” dedi.

“Cumhurbaşkanlığına aday olacağız”

Kendi cumhurbaşkanı adayını parti üyelerinin seçeceğini kaydeden İnce, "Türkiye’ye yepyeni bir umut lazım, yeni bir söylem lazım, yeni bir duruş lazım. Memleket Partisi gönüllülerin destekleriyle ayakta duran bir parti. İnşallah seçim sürecinde çok daha yüksek oy oranlarına ulaşacağız. Cumhurbaşkanlığına aday olacağız. Memleket Partisi’nin üyelerinin önüne sandık koyacağız. Cumhurbaşkanı adayını üyeler seçecek. Ben de aday adaylarından birisi olacağım. 100 bin imza ile aday olabiliyoruz. 6’lı masanın adayı kim olursa olsun ama bir an önce açıklasınlar. Ben çok geç açıklanmış birisi olarak söylüyorum; 51 gün kala aday oldum, yetmedi bana zaman. Onun için adayı açıklamak için 15 Mayıs’ı beklemesinler. 14 Mayıs’tan önce açıklasınlar. Seçimden sonraya bırakmasınlar” diye konuştu.

“6’lı masaya çağrıda bulunduk”

Seçim beyannamesinden de bahseden İnce, "Seçilirsem rektör atamayacağım, üniversitelere bırakacağım. Yüksek yargıç atamayacağım. Bütçe hakkını meclise geri vereceğim. TOKİ, son öğrenci yurda girene kadar sadece yurt yapacak. Gençlerden iletişim vergisi almayacağız. Gençlerin bilgisayarı, tableti, interneti ucuz olacak. Çobanların sigortasını devlet ödeyecek. Gençler, yurtdışı vize kuyruklarında gezmeyecek. Tüm bunları yapacağız. Yakında seçim beyannamesini ‘100 günde 100 iş’ diye açıklayacağız. Seçim güvenliği için 6’lı masaya çağrıda bulunduk; ‘Bütün partileri çağırın, 200 bin sandığı paylaşalım’ dedik. ‘Biz hallettik’ dediler. Vallahi yalan, billahi yalan. 2018’de de bana öyle söylemişlerdi, 12 bin 843 sandığa gözlemci koymamışlar” şeklinde konuştu.