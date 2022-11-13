Muharrem İnce’den Altılı Masa’ya gönderme

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, küşleme yemek amacıyla geldiği Gaziantep’te basın mensuplarının ittifak sorusuna, "Görüşmeler yapıyoruz ama bu görüşmeler Altılı Masanın görüşmelerine benzemeyecek. Gizli saklı olmadan, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmadan milletin önüne çıkarsınız" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ağrı’dan başlayan Türkiye gezisinde Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa’nın ardından Gaziantep’te küşleme molası verdi. Yemeğin ardından vatandaşlarla ve partililerle buluşan İnce, tüm siyasi parti genel başkanları ile cumhurbaşkanı adaylarına televizyon programına çıkma konusundaki davetini yineledi. İnce, "Her gittiğim yerde seçime kadar bunu tekrar edeceğim, biz Memleket Partisinin yöneticileriyle, parti meclis üyeleriyle, MYK üyeleriyle birlikte Ağrı’dan başlattığımız gezimizi Adana’da sonlandıracağız. Ağrı, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep sonrasında Adana’da bitireceğiz. Her gittiğim yerde yaptığım açıklamayı tekrardan Gazianteplilerin huzurunda tekrarlıyorum. Siyasi partilerin genel başkanları ya da cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenleri televizyonda tartışmaya davet ediyorum. Batılı ülkelerde nasıl oluyorsa Türkiye’de de aynısı olmalıdır. Tekrardan söylüyorum hangi cumhurbaşkanı adayı, hangi genel başkan tartışmak isterse Türkiye’ye ait vizyonumuzu projelerimizi, görüşlerimizi açıklamak isterim. Buna millet karar versin” ifadelerini kullandı.

“Görüşmeler yapıyoruz, ama bu görüşmeler 6’lı masanın görüşmelerine benzemeyecek”

Cumhur ve Millet İttifakında yer almadıklarını dile getiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6’lı masaya da gönderme yaparak, "Cumhur İttifakından da Millet İttifakından da bizim umudumuz yoktur. Görüşmeler yapıyoruz, ama bu görüşmeler 6’lı masanın görüşmelerine benzemeyecek. Gizli saklı olmadan, kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmadan milletin önüne çıkarsınız. İttifak için görüşüyoruz ama şuan netleşmiş bir şeyimiz yoktur” diye konuştu.