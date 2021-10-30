Muharrem İnce: “Tezkere gibi temel konuda dahi anlaşamayan ittifak olmaz”

GİRESUN (İHA) – Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ittifakların seçim döneminde olabileceğini belirterek, “Gördük ittifak yapıyorlardı, ama biri tezkereye hayır verdi, diğeri evet verdi. Hayır veren, ‘Evet veren ihanet ediyor’ dedi. Yani böyle temel bir konuda bile anlaşamıyorlarsa nerede anlaşacaklar” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Giresun’da partisinin İl Başkanlığı binasının açılış programına katıldı. Açılış sonrası beraberinde İnce partililerle birlikte vatandaşları ve esnafı ziyaret etti. İnce’nin ziyarette bulunduğu bir fındık tüccarı, fiyatlardan memnun olmadıklarını TMO olmasa üreticinin halinin zor olacağını söyledi. Muharrem İnce ise, dünyada fındık üretiminin yüzde 70’ini Türkiye’nin üretmesine rağmen fiyatını başka ülkelerin belirlediğini söyledi.

Esnaf gezisi esnasında bir kafede çay içen İnce, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ittifak partililerinin tezkere konusunda dahi anlaşamıyorsa nerede anlaşacaklarını sordu. İttifakın yazılı bir metni olması gerektiğini ifade eden İnce, “Ben ittifakların seçim döneminde olabileceğini, ortada bir seçim yokken ittifak konuşmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. Gördük ittifak yapıyorlardı, ama biri tezkereye hayır verdi, diğeri evet verdi. Hayır veren, ‘Evet veren ihanet ediyor’ dedi. Yani böyle temel bir konuda bile anlaşamıyorlarsa nerede anlaşacaklar. İttifakların yazılı bir metni olmalıdır. Millette bu yazılı metni bilmelidir. Öyle olursa olur. Seçime 3 ay kala bakarız. Şimdiki hedefimiz 50+1 alıp tek başına iktidar olmaktır.” dedi.

İnce, esnaf ziyaretlerinin ardından Giresun’dan ayrıldı.