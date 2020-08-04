Muharrem İnce parti kuracak

"Muharrem İnce yeni parti kuracak mı?" tartışmalarına, Sözcü Yazarı Saygı Öztürk'ün köşesinden yanıt geldi. Öztürk, siyasetçiler arasından İnce'ye çok yakın bir isimle görüştüğünü, o isimden aldığı bilgilere göre Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılacağını, yeni parti hazırlığında olduğunu yazdı.

Saygı Öztürk'ün aktardığı bilgilere göre İnce, partisini yeni yüzlerle kuracak. Kuruluş çalışmalarını yılbaşına kadar tamamlamayı planlıyor.

Saygı Öztürk'ün yazısına göre İnce, CHP'nin yerel seçimlerde yakaladığı başarının Kılıçdaroğlu'nun olmadığını söylüyor.

İddialara göre İnce şu an gözlem aşamasında. Yeni parti açıklamasını parti kadrosunu oluşturduktan sonra yapacak. CHP Kurultayında kendisine yönelik tutumu da eleştiren Muharrem İnce, bu ayrılığın CHP'ye nasıl yansıyacağını değerlendirdi.