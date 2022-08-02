banner549

banner547

Son Dakika
TOGG Türkiye’nin gururudur
TOGG Türkiye’nin gururudur
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Yol sevincini horon teperek kutladılar
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Net döviz pozisyonu açığı Mayıs ayında azaldı
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den
Türkiye’nin ilk pamuk hasadı Söke’den

Muharrem İnce otobüsten inip araba itti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla ziyaretinde otobüsünün geçişine engel olan ve yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti.

Politika 02.08.2022, 17:40
Muharrem İnce otobüsten inip araba itti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla ziyaretinde otobüsünün geçişine engel olan ve yolda kalan aracı otobüsten inerek itti, yolun açılmasına yardım etti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe ziyareti sırasında yolda kalan aracı otobüsünden inerek itmeye yardım etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yorumlar (0)
29°
açık