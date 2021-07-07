Muharrem İnce: “Muharrem İnce’ye oy verdiğinizi her yerde söylemeyin, valla sizi partiden atarlar”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Balıkesir’in Edremit ilçesinde parti binası açılışına katıldı. İnce, CHP tabanına seslenerek, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye oy verdiğinizi her yerde söylemeyin. Valla sizi partiden atarlar” dedi.

Çanakkale’deki bir dizi ziyaretten sonra Balıkesir’in Edremit ilçesine gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ilk olarak ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti. Daha sonra İnce ve partililer Çarşamba Pazarını gezdiler. Pazarcı tezgahına geçen Muharrem İnce partisinin milletvekillerine burada erik satışı yaptı.

Parti binasının açılış töreninde halka seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisine el sallayan CHP’li bir gencin yönetimden düşürüldüğünü iddia ederek, “Geçen gün Aydın’a gittim. Aydın’ın Nazilli ilçesine gittim. Böyle bir köşe başında otobüste durdum. Karşıda CHP ilçe binası. Onlar benim eski arkadaşlarım. Ben kırk sene CHP’ye hizmet ettim. Balkonda gençler var. Onlara el salladım. Onlar da bana el salladı. Bana el sallayan çocuğu yönetimden düşürmüşler gençlik kolunda. Bunlar mı demokrasi getirecek memlekete. Allah bunların eline insanı düşürmesin” dedi.

CHP’liler seslenen Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, “Halk TV genel müdürünü ben cumhurbaşkanı adayı iken CHP’nin genel başkan yardımcıları aramış, ’Muharrem İnce’yi fazla gösterme. Başımıza bela olur’ demişler. Kafaya bakın, kafaya. Bunlar bana oy vermiş midir sizce? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde, CHP üyelerine sesleniyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce’ye oy verdiğinizi her yerde söylemeyin. Valla sizi partiden atarlar. Atarlar bak. Selam vereni atıyorlar. Bunlar mı demokrasi getirecek Türkiye’ye” dedi.

CHP’nin artık Atatürk’ün partisi olduğuna inanmadığını ifade eden Muharrem İnce, “CHP’lisin ama CHP’nin artık Atatürk’ün partisi olduğuna atık inanmıyorsun. Değerlerinden saptığını düşünüyorsun. Ki ben öyle düşünüyorum. Onun için ayrıldım zaten. 40 yıl hizmet ettiğim yerden ayrılmak kolay mı oldu? Ama alakası yok onun Atatürk’ün partisi ile. Alakası yok” dedi.

Tek suçunun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partiden 8 puan fazla oy almak olduğunun altını çizen İnce, “Muharrem İnceye el salladı diye adamı partiden atıyorsun. Yazıklar olsun size. Daha 3 sene önce Muharrem İnce sizin itibarınızı kurtardı. 40 yıldır alamadığınız otuzu geçen oyu aldı. Daha ne yapsın. Suçum bu zaten benim. Suçum ne biliyor musunuz? Suçum parti yönetiminin yapamadığını benim yapmam. Suçum o zaten. Suçum partiden 8 puan fazla almak. Başka suçum yok” dedi.

Daha sonra uzun yıllar CHP’den Güre ve Edremit Belediye Başkanlığı yapmış daha sonra aday gösterilmediği için partiden istifa etmiş Kamil Saka’ya podyumda Memleket Partisi rozeti takıldı. Muharrem İnce, parti binasının açılış kurdelesini ise gençler ile birlikte kesti.