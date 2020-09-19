Muharrem İnce ’Memleket Hareketi" için ’Dede ocağı’ Rize’de

Muharrem İnce, başlattığı ‘Memleket Hareketi’ kapsamında bugün dedesinin memleketi olan Rize’ye geldi.

Artvin’de gerçekleşen ziyaret programının ardından Rize’ye gelen Muharrem İnce, ilk olarak Pazar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Sonrasında Çayeli ilçesinde duran İnce burada da vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Rize il merkezinde programını sürdüren Muharrem İnce, Cumhuriyet Caddesi ve Osman Karavin Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret etti. Gezi boyunca Rizeliler, İnce ile fotoğraf çektirdi. Osman Karavin Caddesi’nde bir açıklama yapan İnce "Memleket hareketi Türkiye’yi karış karış geziyor. Kadrodaki arkadaşlarımla beraber dolaşıyoruz. Karadeniz insanı zaten sıcaktır, sevecendir. Benim anneannem de dedem de buralıdır. Dedemin insanlarının halini hatrını sormaya geldim. Zaten çoğu insanlarda dededimin buralı olduğunu biliyor. Bugün kısmetimizde peynir-ekmek, köfte ekmek yoktu, Çayeli kurufasülyesi vardı. Bugün, 15 gün sonra karnımız iyice bir doydu" ifadelerini kullandı.

Öte yandan özel bir işletmede oturan vatandaşın telefonla konuştuğunu gören İnce, kadına "Muharrem incenin selamı var de" dedi. Kadın karşısındakine söyledi fakat telefonun ucundaki yakını ona inanmadı. Bunun üzerine İnce devreye girerek telefonla kendisi konuştu. İnce telefonun ucundaki vatandaşa "Burası benim dedemin memleketi. Dedemin memleketine geldim" ifadelerini kullandı.