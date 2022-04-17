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Muharrem İnce: "İftar sofraları iftira sofralarına döndü"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinin ardından partililere seslenen İnce, "O zaman ben muhalefete sesleniyorum, ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz" dedi.

Politika 17.04.2022, 10:10
Muharrem İnce: "İftar sofraları iftira sofralarına döndü"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinin ardından partililere seslenen İnce, "O zaman ben muhalefete sesleniyorum, ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Yıldırım İlçe Başkanlığı tarafından organize edilen iftar yemeğine katılmak için Bursa’ya geldi. İnce’ye, İl Başkanı Güner Aklan, Yıldırım İlçe Başkanı Mesut Şahin eşlik etti. İftar yemeğinin ardından partililere seslenen Muharrem İnce, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura gitmesi durumunda, Cumhur İttifakı’nın karşısında olan adayı destekleyeceklerini belirten İnce, "Parlamenter sistem, eski sistemde oy bölmesi olurdu ama biz bu seçime başkanlık sistemiyle gireceğiz. Başkanlık sisteminde oy bölmesi diye bir şey olmaz ki. Birinci turda Erdoğan alıyorsa yapılacak bir şey yok alıyor zaten. Alamıyorsa kanun zaten öyle diyor, kim birinci ikinci ise seçime onlar girebilir. Biz diyelim birinci ikinci olamadık, üçüncü beşinci olduk diyelim. Birisi Erdoğan, öbürü kimse onu destekleyeceğiz. Bu kadar basit, neden bölücü oluyormuşuz. O zaman ben muhalefete sesleniyorum, ben size Memleket Partisi adına söz veriyorum. Biz olamazsak birinci ya da ikinci, siz olursanız, ben söz veriyorum destekleyeceğiz sizi. Peki siz söz veriyor musunuz, beni destekleyecek misiniz" dedi.

"İftar sofraları iftira sofralarına döndü"

Muharrem İnce, sözlerine şöyle devam etti: "Son zamanlarda siyasetçilerin Cuma namazı çıkışlarında cami avlusunda açıklamalar yaptıklarına, iftar sofralarında kendisi gibi düşünmeyenleri ağır suçlayanları görmeye başladık. Bu son yıllarda oldu. İftar sofraları iftira sofralarına döndü."

"İttifak yapılabilir"

Siyasette ittifakların yapılabileceğine değinen İnce, "Oturursun masaya, ’Bir yılda 10 bin yurt yapacağız, köylüye mazotun on lirasını biz vereceğiz, emeklilere yılda iki maaş ikramiye vereceğiz, ev kadınlarının sigorta primini destekleyeceğiz, yargı düzenini değiştireceğiz, kamu ihale kanunu rekabete açık hale getireceğiz, EYT’lilerin sorununu çözeceğiz’ diye yazarsın. Kaç parti katıldı, 6 mı? Herkes imzalar, adayımız Ahmet, Mehmet, Ayşe der, elinde metin de var. O şekilde çıkarsın milletin karşısına. Ben, ’Sürekli toplanıyorsunuz sonuç yok, o zaman her gittiğiniz evde bir küçük altın bırakın da altın günü yapın’ dedim. O yüzden bana kızıyorlar" diye konuştu.

Partililere hitap eden İnce, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Bursa’dan ayrılıp Yalova’ya döndü.

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