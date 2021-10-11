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Muharrem İnce: Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemindeki bir konuşmasını paylaşarak, "2018’de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim. 1 dolar 9 TL oldu. Erdoğan tekrar seçilirse dolar 18-20 TL! At fav’a bekle" dedi.

Politika 11.10.2021, 21:31 11.10.2021, 21:32
Muharrem İnce: Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından tarihi rekor seviyelerine yükselen dolar, bugün akşam saatlerinde (19:40) bir rekor daha kırarak 9.0145 seviyesini gördü.

Doların yeni zirveye çıkması üzerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri dönemindeki konuşmasından kısa bir pasaj paylaşan İnce, "2018’de Erdoğan seçilirse dolar 8-10 TL olur demiştim. 1 dolar 9 TL oldu. Erdoğan tekrar seçilirse dolar 18-20 TL! At fav’a bekle! Millettin kaderi, milletin elindedir" ifadelerine yer verdi.

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