Muharrem İnce, ekibini tanıttı ve hedeflerini açıkladı

Memleket Hareketi’ni kuran CHP’li Muharrem İnce, ‘partiyi bölüyor’ iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“Parlamenter sistem olsaydı bir bölme işlemi olurdu. 50+1’de bölme işlemi olmaz. Biz gidip Cumhur İttifakı desteklemiyoruz ki… ‘Bölüyor’ diyenler ya dört işlemi bilmiyorlar ya da art niyetliler. Biz mecbur muyuz her hafta bir skandal olan partide siyaset yapmaya? Atatürk diyemeyeceksin, “Gazi Mustafa Kemal derim” diyeceksin, en büyük örgütün başında duracaksın. Seninle siyaset yapamam ben, ayrılırım, mecbur muyum?”

Yeni parti kurup kurmayacağıyla ilgili soruya “Parti kurmak çok kolay. Türkiye’de 92 tane parti var. Biz milleti dinliyoruz. Millet aç, açıkta. Millet kur derse kurarız elbet. Genel merkezlere kapanıp siyaset yapma devri bitti. Yeni siyaset yapmak lazım. Parti kurma işine zamanı gelince bakarız” diye yanıt veren İnce, ekibinde yer alan isimleri açıkladı.

İşte Memleket Hareketi'ndeki isimler:

– Ahmet Özalp (siyaset bilimi profesörü)

– Ali Rıza Büyükuslu (işletme profesörü)

– Ali Tunç Can (uçak mühendisi)

– Alper Karaoğlan (beyin cerrahı)

– Ayberk Yağız (endüstriyel tasarımcı)

– Ayşe Özsoy Sarıkkamışlı (avukat)

– Aykut Demiray (bankacı)

– Barış Kuzgunbay (tıp profesörü)

– Berk Hacıgüzeller (mali müşavir)

– Berna Bütüner Karadeniz (siyaset bilimci)

– Bilin Neyaptı (iktisat doçenti)

– Burak Hasar (diş hekimi)

– Cüneyt Oğuz (yatırım bankacısı)

– Çiğdem Bayraktar Ör (yazar-yayıncı)

– Ebru Arıkan (iş insanı-eğitimci)

– Erkin Şahinöz (stratejik yönetim danışmanı)

– Gürbüz Evren (kalkınma uzmanı)

– Hüseyin Baraner (turizmci)

– Hüseyin Ercüment Değer (avukat)

– İlhan Düzyürek (yönetici)

– İlkay Yıldırım (ekonomist)

– İpek Özkal Sayan (siyasal bilgiler doçenti)

– Mehmet Kazancıoğlu (makine mühendisi)

– Mert Ünlü (ihracatçı)

– Meryem Şengül Kala (gazeteci-yapımcı)

– Muharrem Yıldız (eğitimci)

– Osman Kurtuluş (ortopedi ve travmatoloji uzmanı)

– Osman Serkan İleri (inşaat mühendisi)

– Özgür Serkan Yılmaz (üst düzey yönetici)

– Serkan Yahşi (inşaat mühendisi)

– Serkan Ufuk Akgül (iş insanı)

– Sibel Aracı (psikiyatrist)

– Tolga Yücel (oyuncu-yönetmen)

– Yağız Elver (akademisyen)

– Zeynep Hazal Tulgar (üniversite öğrencisi)