Muharrem İnce'den olay Abdullah Gül çıkışı! 'Ortaya çıkacak...'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AK Parti Ankara Milletvekili olmasına rağmen, muhalefetin CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çatı aday olarak çıkarmak istediği Abdullah Gül'ü desteklediğini itiraf etti.





Babacan, bir özel televizyon kanalında Gül'ün cumhurbaşkanı adayı olması için çalıştığını belirterek, "Görüşmelerin tam ortası, göbeğindeydim. Görünür değildim ama tam göbeğindeyim. O gün gelip de siz ortak aday olsanız, sizi de destekleyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursaydı, o gün o iş olurdu" dedi.



Bu sözler kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni kuran Muharrem İnce, Ali Babacan'ın ihanet itirafı üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi.



Sabah'ın haberine göre Muharrem İnce, "Dostların yaptığı açıklamalardan 2018 seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığının masada olduğunu, ciddi ciddi düşünüldüğünü öğreniyoruz. Seçim döneminde yaşananların ve sonrasında atılan iftiraların gerekçesi bir bir çıkıyor ortaya, daha da çıkacak" dedi.