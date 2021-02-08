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Muharrem İnce'den istifa öncesi basın açıklaması

Geçen hafta 'Kısa bir süre içerisinde istifa edeceğim' açıklamasını yapan CHP'li Muharrem İnce, basın toplantısında konuşuyor.

Politika 08.02.2021, 13:34 08.02.2021, 14:19
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Muharrem İnce'den istifa öncesi basın açıklaması

Muharrem İnce, Ankara'daki ofisinin önünde açıklamalarda bulunuyor. İnce geçen hafta 'Kısa bir süre içerisinde istifa edeceğim' açıklamasını yapmıştı.

Muharrem İnce’ye yakın kaynaklar duyurusu yapılan basın toplantısında "istifa" kararının açıklanmasının planlandığını aktardı. Yeni parti kuruluşu ise daha sonra gerçekleşecek.

3 CHP'Lİ VEKİL DE İSTİFA ETMİŞTİ

CHP’den Mehmet Ali Çelebi Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in istifasının ardından açıklama yapan İnce bu milletvekilleriyle bağlantıda olduğunu ve kendisinin de istifa edeceğini açıklamıştı.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenciler biz atanmış rektör istemiyoruz deyince sayın Erdoğan “yürekleri yetse cumhurbaşkanına da istifa diyecekler” dedi. Acaba muhalefet bir şey diyecek mi diye bekledim, muhalefetten tık yok. Milyonlarca yüreği yeten bir insan var bu toplumda. Ben onların sözcüsü olarak diyorum ki: Evet, istifa etmelisin! Bu muhalefet diyemiyor bunu, meydan okuyamıyor.

- Toplumu karpuz gibi bölmüşler, herkes yerinden memnun ama biz memnun değiliz. Biz üçüncü bir yol sunuyoruz insanların önüne. Alternatif çözüm üretemeyen bir muhalefet Türkiye'nin kaderi bu olamaz. Türkiye sahipsiz değildir, çözüm vardır umut vardır büyük sorunlar köhnemiş yöntemlerle çözülemez. Biz Türkiye'ye bir fırsat bir çıkış yolu bir seçenek olacağız. Özgür bir Türkiye yaratacağız. 

- Bugün bir yol ayrımında olduğunu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, kurucu değerlere sımsıkı bağlıyım. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atarken, ömrüm CHP zihniyetiyle mücadele etmekle geçti diyenlerle kol kola girmişler. Ortada ilke, değer, duruş, liyakat yoktur. Atatürk'ün emaneti kalmamıştır, ortada sadece bir tabela vardır.

KİMLERLE YOLUMU AYIRIYORUM?

- ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Atatürk'e kefere diyenleri yönetici yapanlarla yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal deyip Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Ben askeri değilim yoldaşıyım diyenlerle yolumu ayırıyorum. Grup başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atamaya getiren bu yönetimle yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden aday olup bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.

HEDEFİMİZ 50+1

- Kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'u Samsun'a giderken terk etti, Ankara'dan İstanbul'u kurtardı. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum. Hedefimiz 50+1. Kibirsiz, sahici, saf, duru, hesap veren bir siyaseti birlikte kuracağız. Asla işimiz olmayacak tek yer vardır o da Cumhur İttifakı'dır. Biz 50+1'i alacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu sistemde bölme olmaz. Matematik bilen herkes bunu bilir. Ben muhalefeti bölmüyorum. Bölmek için Cumhur İttifakı'nın yanına gitmek lazım. Ne bölmesi bu?

Biraz sonra E-devlet'ten CHP'den istifa edeceğim. Bunun gerekçesini de haftaiçi yazılı olarak göndereceğim.

3 VEKİL KATILDI

- İstifa eden 3 milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Bu başlangıç. İYİ Parti'den sonra Meclis'te grubu olan parti olacağız.

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