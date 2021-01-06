Muharrem İnce'den 'istifa' açıklaması

CHP'li Muharrem İnce, bugün Yalova'nın kırsal Elmacık Mahallesi'nde bulunan evinin bahçesinde Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı.

Toplantının ardından açıklamalar yapan İnce, CHP'den istifa edeceği haberlerine de yanıt verdi. İnce, "Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek" ifadelerini kullandı.

BİRAZ BEKLEMEMİZ GEREKECEK

Kuracakları partinin tüzüğünü konuştuklarını söyleyen İnce, "Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Doğada bir yürüyüş yaptık. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Toplantı yaptığımız doğrudur. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı" dedi.