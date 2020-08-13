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Muharrem İnce'den açıklamalar

CHP'li Muharrem İnce, düzenledi basın toplantısında "hareketi"nin detaylarını açıklıyor

Politika 13.08.2020, 10:45 13.08.2020, 10:58
2007
Muharrem İnce'den açıklamalar

CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı ve eski Yalova milletvekili Muharrem İnce, düzenlediği basın toplantısında "hareketin" detaylarını anlatıyor

İnce'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Herkes konuştu. Bilen de bilmeyen de konuştu. Şimdi Muharrem İnce konuşacak.

Türkiye tarihinin en zor dönemini yaşıyor. 18 yıllık bir iktidar yeni sorunlar eklemiştir. Mühürsüz oy pusulalarıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sorunları büyütmüştür. Devlette kurum ve kurallar çökmüştür. TÜİK gibi MB gibi kurumların bağımsızlığı yok edilmiştir. Din ve vicdan arasındaki bağ koparılmıştır. Okul türleri arasındaki ayrımcılık eğitimin niteliğini düşürmüştür. Bu politikalar sonucu zengin toprakların yoksul çocukları haline geldik. Ülkemizde enerji sorunu değil, enerji yönetimi sorunu vardır. Dış politikada gel-gitler yaşayan, savunma sistemlerini kullanamayan, sorunlarını erteleyen bir ülke haline geldik. Mavi Vatan'da büyük bir zenginlik bulunmaktır. Bu hakları korumak partiler üstü bir konumla ele alınmalıdır. İşsizliği artıran, ekonomideki memnuniyeti buzdolabı satışına bağlayan bir Cumhurbaşkanı var. Türkiye'yi bu noktaya lider partileri getirmiştir. Hem lider, hem muhalefet sorunu vardır.

Bu kötü gidişten CHP de nasibini almıştır. CHP ön seçim artık yok. Kurultaylarımızda 5 dakika konuşabilmek için büyük mücadele vermek gerekiyor. Bugün kurultayda CHP Genel Başkanı bir konuşmacıyı dahi dinlememiştir. Kadın Kolları Kurulayı'na katılmamıştır. CHP, İçişleri Bakanlığı'na dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. O nedenle dilekçeyle ayrılınmaz. Ayrılsam bile partiyi kurtarmak için ayrılırım. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün işgal altındaki İstanbul'u kurtarmak için Ankara'ya gitmesi gibi.

AKP çökecek ama Türkiye'nin üzerine çökecek. AKP çökerken CHP kurtarıcı değil seyirci rolü üstleniyor. Türkiye'nin sorunlarını ne tek adam iktidarı ne tek adam muhalefeti çözebilir. Türkiye seçeneksiz değildir. Ecevit'in yüzde 42'si mümkündür hatta yüzde 50+1 de mümkündür. Bizim başlattığımız hareket muhalefet hareketi değildir. Amacımız bir çıkış yolu göstermektir. Türkiye'nin barışmaya, üretmeye ve adil bölüşmeye ihtiyacı vardır.

Başlattığımız hareketin adı "1000 günde memleket hareketi"dir. Alanında uzman, kafa yoran kişilerden oluşmaktır. "Zafer" hazırlanmaktır. Hareketimizle zafere hazırlanıyoruz. Milletimizin isteklerini vizyonumuzla birlikte hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde millet nasıl bizi finanse ettiyse yine edecektir.

4 Eylül'de Sivas'ta olacağız. Memleket hareketi başlatacağız. 1000 günde Memleket Hareketi'nin yol göstericisi Mustafa Kemal Atatürk olacaktır. Nerede olursak olalım gönlümüz her zaman Atatürk'tedir. Bu hareket aklı ve bilimi esas alacaktır.

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