Muharrem İnce, Demirtaş ve Kavala’nın tutukluluğu hakkında konuştu

Bir takım ziyaretler için Eskişehir’e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kahvaltıda basın mensupları ile bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalarda bulunan İnce, hem iktidarı hem de muhalefeti hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, tutukluluğu devam eden Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkında söylediği “Demirtaş ve Kavala serbest kalsın istiyorsanız bize katılacaksınız” sözlerini eleştiren İnce, bağımsız bir yargı düzeni kuracaklarını ifade etti.

“Bu mahkemelerin işidir”

Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın tutukluluk halleri hakkında konuşan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, iktidar ve muhalefet partilerinin liderlerini yargıya müdahale ettikleri gerekçesiyle eleştirdi. İnce, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de bir tartışma var. Tutuklayın, serbest bırakın tartışması. Erdoğan talimat verip ’Bunu tutuklayın’ diyor. Kılıçdaroğlu da talimat veriyor, ’Demirtaş ile Kavala’nın serbest kalmasını istiyorsanız yanımıza gelin’ diyor. Ya böyle iktidar da olmaz, böyle muhalefet de olmaz. İktidarın görevi tutuklamak da değildir, salıvermek de değildir. Ben cumhurbaşkanı seçilirsem Memleket Partisi iktidar olursa, biz kimseyi ne tutuklayın diye talimat vereceğiz, ne serbest bırakın diye talimat vereceğiz. Biz bağımsız bir yargı düzeni kuracağız. Bu mahkemelerin işidir. Böyle bir şey olabilir mi? Tutuklayın diye de talimat veremezsiniz, yargılayın diye de talimat veremezsiniz.”