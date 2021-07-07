Muharrem İnce: “CHP’nin genel başkan yardımcıları sizce bana oy vermiş midir? Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, il başkanlığı binasının açılışı için Çanakkale’ye geldi. İnce, burada yaptığı konuşmada CHP’den Cumhurbaşkanı Adayı olduğu zamanlarda partinin 2 genel başkan yardımcısının Halk TV’nin genel yayın yönetmenini aradığını ve çok fazla televizyona çıkarmaması gerektiğini söyledi. İnce, “CHP’nin genel başkan yardımcıları sizce bana oy vermiş midir? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanı adayı için ‘Onu televizyona fazla çıkarma’ diyen bir adam; sandıkta oy vermez, onun için çalışmaz ve gereğini yapmaz. Bunlarda benim hakkım var. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün saat 12.30’da Çanakkale’ye geldi. İlk olarak Aynalı Çarşı ve Çarşı Caddesi esnafını ziyaret eden İnce, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra kordon boyu ve İskele Meydanı’na gelen İnce ve beraberindekiler, saat 13.30’da Cumhuriyet Meydanı yanına kurulan platforma gelerek partililere ve vatandaşlara seslendi.

“CHP’nin genel başkan yardımcıları bana oy vermedi”

Başkan İnce burada yaptığı konuşmada istifa ettiği CHP’nin genel başkan yardımcılarına sert eleştirilerde bulundu. İnce, “Halk TV’nin eski genel yayın yönetmenini takip ediyorsunuz değil mi? 2018 yılında Muharrem İnce, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı, günde 3 ile gelerek miting yapıyor. Balıkesir’de yaptım oradan da Çanakkale’ye geldim. O günlerde, CHP’nin 2 genel başkan yardımcısı ve kim olduklarını da biliyorum. Halk TV’nin genel yayın yönetmeni arıyorlar, ‘Muharrem İnce’yi fazla çıkarıyorsun televizyona, başımıza bela edeceksin’ diyorlar. Kafaya bakın. Onu çıkarmayacak da kimi çıkaracak? Aday o zaten. Peki, bu CHP’nin genel başkan yardımcıları sizce bana oy vermiş midir? Bence vermemiştir. Cumhurbaşkanı adayı için ‘Onu televizyona fazla çıkarma’ diyen bir adam; sandıkta oy vermez, onun için çalışmaz ve gereğini yapmaz. Onun için işgal edildi orası. Atatürk’ün ilkelerini yaşatan parti Memleket Partisi’dir” dedi.

“Bunlarda benim hakkım var, hakkımı helal etmiyorum”

CHP’den Cumhurbaşkanı Adayı olduğu dönemde kendisinin afişlerinin dağıtılmadığını ve hazineden alınan paranın da harcanmadığını belirten İnce, “Bu nasıl bir; ahlak, siyaset anlayışı, terbiye ve particiliktir. Kendi partisinin adayını televizyona çıkarmasını istemiyor. Bunlar benim afişlerimi dağıtmadılar. Hazineden aldıkları parayı harcamadılar. Sandıkta oy vermediler. Seçim gecesi neredeydim? Çünkü, bunlar sandığa sahip çıkmadı. 12 bin sandığa gözlemci koymadılar. Sistemleri çöktü, bana bilgi veremediler. Sonra da iftirayı bana attılar. Bunlarda benim hakkım var. Ben bunlara hakkımı helal etmiyorum” diye konuştu.

“Sayın Kılıçdaroğlu ile canlı yayına çıkalım, CHP’den neden ayrıldım tartışalım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir televizyon kanalında canlı yayına çıkma teklifi eden İnce, “Bugünlerde Sayın Kılıçdaroğlu sıkça söylüyor, ‘Sayın Erdoğan, gel karşıma televizyonda tartışalım’ ben de bunu doğru buluyorum. Ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkmalıdır, ülkeyi yöneten cumhurbaşkanı ile birlikte televizyonda milletin gözünün önünde tartışmalıdır. Doğru buluyorum ama benim de bir teklifim var. Sayın Kılıçdaroğlu, beraber televizyona çıkalım ben CHP’den neden ayrıldım milletin gözünün önünde bir tartışalım olur mu? Kim haklıymış bir görelim. Beraber konuşalım bunu. Millet kime hak verirse kabul. Millet sana hak verirse kapatırız dükkanı canını sıkma ama emin ol sen dükkanı kapatmak zorunda kalırsın” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından parti yöneticileri de sahneye gelerek yeni açılan il binasının kurdele kesim töreni gerçekleştirildi. Daha sonra parti il binasına giren ve burada partililerden Çanakkale’de yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan İnce, çıkışta kendisini karşılayan müzisyenlerin önünde harman dalı oynadı.

Oyun sonrası Hilal Koç isimli bir kadın, Başkan İnce’nin yanına gelerek CHP’yi böldüğü gerekçesiyle tepki gösterdi. Hilal Koç, “Bu zamanda bu memleket bırakılır mı? Bu memleket ayrılıp, sökülür mü? CHP’den ayrılmasına tepki gösteriyorum. Ayıp denen bir şey var” dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, daha sonra kendisini bekleyen parti otobüsüne binerek kentten ayrıldı.