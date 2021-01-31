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Muharrem İnce CHP’deki istifalarla ilgili konuştu
3 milletvekilinin istifasının ardından CHP'den yapılan açıklamalara yanıt veren Muharrem İnce, "Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine 'istifalar saray operasyonu' diyor. Kendi acizlik ve ilkesizliklerini saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini 'dış güçler'e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur" ifadelerini paylaştı.
Politika 31.01.2021, 09:55
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Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce; İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in CHP’den istifa etmesinin ardından sessizliğini bozdu.
3 milletvekilinin istifasıyla ilgili CHP’nin yaptığı açıklamalara sosyal medyadan yanıt veren İnce, şu ifadeleri kullandı:
* Birileri mesajlarla ikna etmeye çalıştığı milletvekillerine ‘istifalar saray operasyonu’ diyor.
* Kendi acizlik ve ilkesizliklerini saraya bağlayan muhalefetle kendi beceriksizliğini ‘dış güçler’e bağlayan iktidar aynı yolun yolcusudur.