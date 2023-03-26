Muharrem İnce 100 bin imzaya ulaştı!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 100 bin imza toplayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ardından 3'üncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.

İnce, 2018’de yapılan seçimde de aday olmuş 15 milyon 336 bin oy ve yüzde 30,64 oy oranı ile ikinci olmuştu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan İnce, "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Memleketin Güzel İnsanları, Teşekkürler Evlatlarım