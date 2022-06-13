Muhammet Emin Akbaşoğlu: "(Yalım Eralp’in sözleri) Yunan tezlerine hakikaten içeriden destek vermeye dönük, bu yaklaşım ancak olsa olsa beşinci kol faaliyeti olarak değerlendirilebilir"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, eski Büyükelçi Yalım Eralp’in sözlerine yönelik olarak, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortaya koyduğu milli egemenliğe, milli menfaate dayalı dış politik yaklaşımı baltalamaya dönük ve Yunan tezlerine hakikaten içeriden destek vermeye dönük, bu yaklaşım ancak olsa olsa beşinci kol faaliyeti olarak değerlendirilebilir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Akbaşoğlu, Ankara’da sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Akbaşoğlu sağlık çalışanlarına dönük düzenleme ve İstanbul Finans Merkezi’ne ilişkin düzenlemeyi görüşeceklerini kaydetti.

Akbaşoğlu, Karadeniz’de keşfedilen doğalgazın borularla karaya intikalinin sağlanacağını belirterek, "Denizin altından yaklaşık 2 kilometrelik bir mesafeden inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bütün bir doğalgaz şebeke sistemi ile buluşacak. Bir hizmet, eser olarak karşımızda duruyor" ifadelerini kullandı.

Enflasyon ile ilgili olarak Akbaşoğlu, toplumun hiç bir kesimini enflasyona ezdirmediklerini söyleyen Akbaşoğlu, "Geçmişten bugüne bütün milletimizin muhatap durumdadır. Bu gerçeklikle beraber Türkiye’nin yaşamış olduğu bu küresel krizin etkilerine dönük tedarik zincirlerinin bu konudaki inkitaya uğramasının verdiği küresel bir takım olumsuzluklarla beraber inşallah açıkladığımız desteklemeler ile buğdayda, arpada, çayda ortaya koyduğumuz fiyatlandırmalarla ve çiftçimize her alanda desteğimizi devam ettireceğiz. Fiyat istikrarının sağlanması hem de maaşların ücretlerin artırılmak suretiyle alım gücünün artırılmasına dönük bütün bu olumlu adımlar peşi sıra inşallah gelecek. Ocak ayında da önümüzdeki 2023 ün ocak ayında da yapılacak olan bu iyileştirmelerle beraber bütün toplum kesimlerini alım gücünün artacağı bir süreci hep beraber yaşamış olacağız" şekşlinde konuştu.

Ankara’da yaşanan sel felaketinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ihmali yönündeki soruya Akbaşoğlu, "İstanbul’da ve Ankara’da bazı olaylar münasebetiyle yaşadığımız sonuçlarını da hep beraber gördüğümüz olaylarda genel siyaset içerisindeki tutum ve davranışlarına dönüp yaklaşımlarının hem İstanbul hem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları nezdinde yerel anlamdaki hizmetlere yoğunlaşmadıkları açık ve seçik bir şekilde yaşanılan olaylar marifetiyle görülmektedir. Bu manada yaşanan felaketlerin hemen akabinde vatandaşlarla beraber olması gerekenlerin hakikaten olaylardan vatandaşların içinde bulunmaktan uzak bir şekilde adeta kendilerini unutturmaya dönük yaklaşım içerisinde olduğunu da vatandaşlarımızın gözünden kaçmamaktadır" diye konuştu.

Eski Büyükelçi Yalım Eralp’in ’Ege Denizi’ndeki adalar Yunanistan’ındır’ söylemine ilişkin olarak Akbaşoğlu, "Açıklamalara bakıldığında acaba bu açıklamayı yapan kimdir, denilerek ismi kapatılarak herhangi bir kimseye dünyada herhangi bir vatandaşa sorulduğunda, bunu söyleyen bir Yunanlı olabilir şeklinde karar elde edilir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin ortaya koyduğu milli egemenliğe, milli menfaate dayalı dış politik yaklaşımı baltalamaya dönük ve Yunan tezlerine hakikaten içeriden destek vermeye dönük, bu yaklaşım ancak olsa olsa beşinci kol faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Bunun asla ve kata kabul edilebilir herhangi bir yönü yoktur. Zinhar reddediyoruz ve kabul edilemez buluyoruz" dedi.

HDP milletvekilinin polise yumruk atmasına yönelik soruya Akbaşoğlu, "Asla ve kata hiç kimsenin kabul edebileceği bir yaklaşım değildir. Terörü ve teröristi savunmak kimsenin haddi ve hakkı değildir. Hele devletin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğü üzerine yemin eden milletvekillerinin terörist başı ile ilgili bir gösteride bulunması ve bunlar öncülük ederek kamu görevlisine yumruk atması ancak ve ancak. lanetlenmesi gereken bir davranıştır. Asla kabul edilemez ve mutlaka ceza hukuku bakımından da gerekli işlemler ilgili ve yetkili kişi ve kurumlar tarafından da mutlaka başlatılıp gereği yapılacaktır" diye konuştu. (AUÖ-BC -