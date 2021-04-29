Muhammed Emin Akbaşoğlu: Muhalefetin bu tavrı olmasa Biden bu kararı almaya cesaret edemezdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın soykırım açıklamasını ilişkin konuşan Akbaşoğlu, ''Bu olay bize bazı hadiseleri yakinen müşahede edebilme imkânı göstermiştir. Bu şantajı kullanarak, ellerindeki son kozlarını oynamıştır'' ifadelerini kullandı.





Erdoğan'ın Biden'a gerekli cevabı verdiğini öne süren Akbaşoğlu, ''Akbaşoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız Biden’a gerekli dersi vermiştir. Bunda en ufak şüphe bulunmamaktadır. Türkiye’nin egemenliğini ve bağımsızlığını tam anlamıyla idrak içinde nasıl adım atacağı kendi uhdesinde mahfuzdur. Hep birlikte bu süreci yöneteceğiz. Bu iftirayı atanlara gerekli cevapları vereceğiz'' diye konuştu.



Muhalefetin Biden'ı açıklamalarına ilişkin aldığı konumu eleştiren Akbaşoğlu, muhalefetin Biden'ı cesaretlendirdiği iddia etti. Akbaşoğlu, ''Gara’da PKK’yı değil de devleti ve devleti yönetenleri, sözde soykırım iddiasında Biden’ı değil de Erdoğan’ı hedef tahtasına koyanlar, bir kez daha görülmüştür ki Türkiye’nin yumuşak karnı olduğunu göstermiştir. Çok yazık. İki genel başkanın konuşmaları içler acısı durumdur. Biden’ı kınamayı geçiştiren, HDP’yi kınamaya ağzına almayanlar, devleti ve milleti temsil noktasında gölge boksu yaparcasına gerçekleri çarptırmışlardır.

Muhalefet Türkiye’nin yumuşak karnı olmasaydı, Biden bu kararı almaya cesaret edemezdi. Muhalefetin bu tavrı, Biden’ı da cesaretlendirmiştir. Sonuç muhalefetin de katkısıyla ortaya çıkmıştır. Muhalefet her konuda olduğu gibi emperyalistleri ve onun maşalarını masum göstermeye çalışıyor. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tıpkı Biden gibi kendi yaptığını muhatabına yamamaya çalışan bir taktik geliştirmiş durumda'' şeklinde konuştu.