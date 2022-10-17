Muhalefeti karıştıran anket! Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Akşener ve Yavaş Kılıçdaroğlu’nun 2'ye katladı

2023 seçimlerine doğru yaklaşırken kamuoyu ise Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağını merak ediyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir Twitter hesabından konuyla ilgili bir anket düzenledi ve "Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?" diye sordu. Ankette adaylar arasında Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu yer aldı. 471 bin 589 kişinin katıldığı ankette dikkat çeken bir sonuç ortaya çıktı.

471 bin 589 kişinin katıldığı ankette sonuçlar dikkat çekti.

İşte sonuçlar:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 15,8

Meral Akşener: Yüzde 39,9

Mansur Yavaş: Yüzde 37,1