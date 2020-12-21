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"Muhalefet bu sabıka ile milletten temiz kağıdı alamaz"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, muhalefetin sabıkalı olduğunu, milletin ise dışarıdan vesayet dilenen muhalefete temiz kağıdı vermeyeceğini belirterek, "Her siyasi krizde seçime gitmiş ve kazanmış birisi mi diktatör, yoksa her seçimi kaybetmiş, "yüzde 40 almazsam bu koltuğu bırakırım" deyip bırakmayan birisi mi diktatör" diye konuştu.

Politika 21.12.2020, 09:55
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"Muhalefet bu sabıka ile milletten temiz kağıdı alamaz"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, muhalefetin sabıkalı olduğunu, milletin ise dışarıdan vesayet dilenen muhalefete temiz kağıdı vermeyeceğini belirterek, "Her siyasi krizde seçime gitmiş ve kazanmış birisi mi diktatör, yoksa her seçimi kaybetmiş, "yüzde 40 almazsam bu koltuğu bırakırım" deyip bırakmayan birisi mi diktatör" diye konuştu.

Efkan Ala, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde genel kurulda yaptığı konuşmayla muhalefeti eleştirdi.

Efkan Ala, Ak Parti’nin 18 yıllık iktidarında ekonominin 3 kat büyüdüğünü hatırlatarak, "CHP’den bir arkadaşımız "nereden nereye" diye bir söz etti. Türkiye’nin gayri safi milli hasılası da kişi başına düşen milli geliri de tablolarda ortaya çıkmış durumda. Bu grafikler Dünya Bankası’nın sitesinde var. 1960’dan 2003’e kadar olana bir bakın, 2003’ten sonrasına bir bakın. Füze var ya işte füze gibi bu rakamlar 3’e katlanmış. Yoksulluk rakamları da hızlıca düşmüş" dedi.

"Dışarıdan vesayet dilenen bir anlayışa milletimiz onay vermez"

Muhalefetin iktidarı döneminde vatandaşın Kızılay’a giremediğini kaydeden Efkan Ala, "Valla siz bu sabıka ile milletten temiz kağıdı alamazsınız. Ona Anadolu’da "temiz kağıdı" deniyor. 28 Şubat’ı desteklediniz, tankları yürütenleri alkışladınız. Ak Parti’ye muhtıra verildiğinde Ak Parti yüzlerine çarptı, siz onlardan yana durdunuz. Darbe planları yapıldı. Demokrasiden yana durmadınız. 367 kararını alkışladınız. Bu utanç vesikasının müsebbibi sizsiniz. Vesayetin arkasında durdunuz. Hatta işi o kadar ileriye götürdünüz ki dışarıdan vesayet dilenmeye başladınız. Dışarıdan vesayet dilenen bir anlayışa bu millet onay vermez. Başörtüsünü serbest bırakan yasa değişikliğini Anaya Mahkemesi’ne götürdünüz. Geçmişte gençlere acıları yaşatanları desteklediğiniz için biraz mahcubiyet hissediyormusunuz?. Yazık bu memlekete. Bizim amacımız gençler için iyi bir gelecek kurmak. Ekonomisi, demokrasisi gelişmiş kalkınmış Türkiye’yi gençlere armağan etmektir. Ak Parti’nin politikaları sosyal politikalardır" diye konuştu.

"Kim diktatör?"

Ak Parti’nin sürekli vesayetin karşısında durduğunu da ifade eden Ala sözlerini şöyle sürdürdü: "28 Şubat’ı tarihin çöplük kutusuna attık. Milletimizin bir asırlık hasretini giderdik. Ayasofya’yı açtık. Türkiye’de insanların konuşmaya bile cesaret edemediği devrim niteliğinde reformlar yaptık. Ak Parti milli iradeyi vesayetten kurtarmıştır, siyasette makas değişimi gerçekleştirdi. Eskiden herkes konuşurdu, eski Türkiye’de son sözü vesayet odağının başındaki söylerdi. Bugün herkes konuşuyor, şimdi son sözü millet ve onun yüzde 52 ile seçtiği Cumhurbaşkanı söylüyor. Biz bunları yaparken ana muhalefet olarak neredeydiniz. Kim diktatör? Cumhurbaşkanımız her siyasi krizi sandığa götürdü Cumhurbaşkanımız milletim hakemliğine başvurdu, gitti ve kazandı. Siz her seçimi kaybettiniz, siz diktatör değil de biz mi diktatörüz. Kılıçdaroğlu "seçimde yüzde 40 hedefimiz var" diyor. Sonra yüzde 35’e indirdi. "Bu rakam ve altında kalırsam bırakacağım" dedi. "İlla ben koltuğumda kalacağım diye anlayış yok" dedi. Bunları milletin gözünün içine baka baka televizyonda söylüyor. Recep Tayyip Erdoğan ne yapıyor, ikisini kıyaslıyorsunuz. "Recep Tayyip Erdoğan muhtar bile olamaz" diye başladılar. Yüzde 34,5 ile seçildi, yüzde 52 alıyor. Millet de dombra ile "Recep Tayyip Erdoğan" diye karşılıyor. "Beraber yürüdük bu yollarda" diyoruz, yürüyeceğiz daha. Türkiye’yi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi ligine çıkaracağız" şeklinde konuştu.
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