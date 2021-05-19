Muhalef partilerinden Süleyman Soylu’ya çağrı: Bir an önce o koltuğu terk et

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videoları Türkiye’yi sarsmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında arabuluculuk yaptığı iddia edilen Hadi Özışık “Yaptıysam şerefsizim” dedi.

Bu açıklama üzerine Sedat Peker, Özışık’la yaptığı görüşmenin kaydını yayınladı. Videoları izleyince şaşırdığını belirten Süleyman Soylu ise bugün Hadi Özışık ve kardeşi Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulundu. Yaşananların ardından muhalefet partilerinden de tepkiler geldi.

HESAP SORMADAN HUZURU SAĞLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

– Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Hakimin davacı, mübaşirinin şahit olduğu bir davada da verilen hükme itibar edilmez! İçişleri Bakanı iddialardan aklanmaktan istiyorsa aslında görevi terk etmeli başka birisine bu görev verilmeli. Soruşturma süreci böyle başlatılmalı. Çünkü bunlardan hesap sormadan ülkede huzuru sağlamak mümkün değil.

– CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Hadi Özışık'la ilişkini daha önceden açıkladın mı? Açıkladın. Birlikteliğini açıkladın mı? Açıkladın. Hadi Özışık da açıkladı mı? Açıkladı. Peki bununla ilgili videoda senin temasın çok net bir şekilde ifade edildi mi? Edildi. Bir an önce o koltuğu terk etmen gerekiyor.

İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR

– CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: İnsanda biraz utanma olur… “Temasım ispatlansın ölümü kabul ederim” diyordun. Senin adına temas kuran, operasyon çeken emir erlerin suçüstü yakalanınca, “Onlar da bana kumpas kurdular” diyorsun. Dizinin dibinden ayrılmadığın FETÖ seni izliyorsa “Boynuz kulağı geçti” diyordur.

“DERHAL İSTİFA ETMELİLER”



-Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Organize suç örgütlerinin illegal faaliyetlerini ve bağlantılarını araştırmak ve soruşturmak üzere TBMM'nde hem Araştırma Komisyonu hem de Soruşturma Komisyonu oluşturulması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, “İlgili konular bağlamında acilen bir temiz eller operasyonu başlatılmalı ve bu operasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir. Bütün bu çalışmaların selameti açısından başta İçişleri Bakanı olmak üzere iddialarla ilgili bütün yetkililer derhal istifa etmelidir. Aksi takdirde, Cumhurbaşkanı tarafından derhal azledilmelidirler!” dedi.(Kaynak:sozcu.com)