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Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül

Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül’de açıklanacağı bildirildi.

Politika 11.07.2022, 22:33
Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül

Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül’de açıklanacağı bildirildi.

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