Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, parti yetkilileri tarafından kabul edilen kurallar çerçevesinde parti üyeleri arasında yapılacak oylamanın ardından görevinden istifa eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yerine geçecek kişinin 5 Eylül’de açıklanacağı bildirildi.