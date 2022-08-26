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MSB’den, Büyük Taarruz’un 100. yılına özel web sayfası
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz’un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu.
Politika 26.08.2022, 21:57
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Büyük Taarruz’un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu.
MSB, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Büyük Taarruz’un 100. yılına özel hazırlanan web sayfanın yayına girdiğini duyurdu. Paylaşımda, web sayfasını ziyaret edenlerin, Büyük Taarruz için hazırlanan fotoğraf, video, tarihî yayınlar ile Büyük Taarruz Muharebe Alanı Haritası’na ulaşabileceği belirtildi.
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