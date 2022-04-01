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YÖK Başkanı Özvar: “Savaştan kaçan öğrenciler için üniversite başvuruları 11-15 Nisan tarihleri arasında”
MSB: “Yunanistan, askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup, 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde söz konusu adalara 11’i savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 1
MSB: “Yunanistan, askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup, 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde söz konusu adalara 11’i savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 19 ziyaret gerçekleştirerek uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmiştir.”
Politika 01.04.2022, 12:00
MSB: “Yunanistan, askeri deniz ve hava araçları ile gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlallerine devam etmekte olup, 2022 yılında 423 ihlal gerçekleştirmiştir. Yine bu dönemde söz konusu adalara 11’i savunma bakan yardımcısı tarafından olmak üzere 19 ziyaret gerçekleştirerek uluslararası hukuku ihlal etmeye devam etmiştir.”