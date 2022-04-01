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YÖK Başkanı Özvar: “Savaştan kaçan öğrenciler için üniversite başvuruları 11-15 Nisan tarihleri arasında”
MSB: “Ukrayna’ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı’nda tahliye için beklemektedir. Uçakların emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz.”
MSB: “Ukrayna’ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı’nda tahliye için beklemektedir. Uçakların emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz.”
Politika 01.04.2022, 12:01
MSB: “Ukrayna’ya gönderilen iki A400M nakliye uçağımız, kuleler ve hava sahasının kapanması üzerine Borispol Havaalanı’nda tahliye için beklemektedir. Uçakların emniyeti ve tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz.”