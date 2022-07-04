banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Patates üretiminde yüzde 20 artış
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

MSB: "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri 4 Temmuz 2022’de Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

MSB: "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri 4 Temmuz 2022’de Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

Politika 04.07.2022, 18:54
MSB: "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri 4 Temmuz 2022’de Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

MSB: "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri 4 Temmuz 2022’de Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

Yorumlar (0)
27°
açık