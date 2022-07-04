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MSB: "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri 4 Temmuz 2022’de Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."
MSB: "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri 4 Temmuz 2022’de Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."
MSB: "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri 4 Temmuz 2022’de Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."
Politika 04.07.2022, 18:54
MSB: "Türk ve Ukrayna askeri heyetleri 4 Temmuz 2022’de Milli Savunma Bakanlığında bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."