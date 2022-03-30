MSB: "Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri Milli Savunma Bakanlığında 29 Mart’ta bir araya geldi. İkili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele alan heyetler, ayrıca Türk-Fransız savunma ilişkilerini geliştirmek için görüş al

MSB: "Türk ve Fransız Savunma Bakanlığı heyetleri Milli Savunma Bakanlığında 29 Mart’ta bir araya geldi. İkili ilişkiler ile bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele alan heyetler, ayrıca Türk-Fransız savunma ilişkilerini geliştirmek için görüş alışverişinde bulundu."