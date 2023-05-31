MSB: "Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."