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MKE Ankaragücü, 28 yaşındaki defans oyuncusu Uros Radakovic ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
MSB: "Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor."
MSB: "Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor."
Politika 24.07.2022, 18:57
MSB: "Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor."