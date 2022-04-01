Son Dakika
YÖK Başkanı Özvar: “Savaştan kaçan öğrenciler için üniversite başvuruları 11-15 Nisan tarihleri arasında”
MSB: “(Suriye) 1 Ocak’tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.”
MSB: “(Suriye) 1 Ocak’tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.”
Politika 01.04.2022, 11:59
MSB: “(Suriye) 1 Ocak’tan itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 260 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile gerekli karşılık verilerek 616 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.”