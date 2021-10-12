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MSB: "Sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinde belirlenen bölgeler ve sahalar, 2011 yılında KKTC ile imzaladığımız Kıta Sahanlığı Anlaşmasıyla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye sınırları bildirilen kıta sahanlığımız ile uyumlu olacak ş

MSB: "Sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinde belirlenen bölgeler ve sahalar, 2011 yılında KKTC ile imzaladığımız Kıta Sahanlığı Anlaşmasıyla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye sınırları bildirilen kıta sahanlığımız ile uyumlu olacak şekilde, bilimsel, teknik gereklilikler ve ihtiyaçlara göre tespit edilmektedir. Bu kapsamda son olarak Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi için Mersin Körfezi’nin güneybatısında ihtiyaç duyulan saha NAVTEX ilanı ile yayımlanmıştır. Saha incelendiğinde; ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir."

Politika 12.10.2021, 12:24
MSB: "Sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinde belirlenen bölgeler ve sahalar, 2011 yılında KKTC ile imzaladığımız Kıta Sahanlığı Anlaşmasıyla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye sınırları bildirilen kıta sahanlığımız ile uyumlu olacak ş

MSB: "Sürdürülen araştırma ve sondaj faaliyetlerinde belirlenen bölgeler ve sahalar, 2011 yılında KKTC ile imzaladığımız Kıta Sahanlığı Anlaşmasıyla belirlenen ve 18 Mart 2020 tarihinde BM’ye sınırları bildirilen kıta sahanlığımız ile uyumlu olacak şekilde, bilimsel, teknik gereklilikler ve ihtiyaçlara göre tespit edilmektedir. Bu kapsamda son olarak Oruç Reis Sismik Araştırma gemisi için Mersin Körfezi’nin güneybatısında ihtiyaç duyulan saha NAVTEX ilanı ile yayımlanmıştır. Saha incelendiğinde; ortaya atılan iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu açıkça görülmektedir."

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