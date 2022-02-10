MSB: "Rum terör örgütü EOKA’nın canice cinayetlerine ve soykırım girişimine karşı Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğini korumak üzere kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) 100 yıl önce yedi düvele karşı direnişi canlandıran Kuvâ-yi Milliye ruhunun bir tezahürüdür."