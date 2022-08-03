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MSB: "Müşterek denetleme timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak."
MSB: "Müşterek denetleme timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak."
Politika 03.08.2022, 12:27
MSB: "Müşterek denetleme timi, RAZONİ gemisindeki denetleme faaliyetini tamamladı. 27 bin ton mısır taşıyan gemi kısa süre içerisinde Lübnan’a gitmek üzere İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapacak."