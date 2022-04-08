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MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İstanbul’da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak."
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İstanbul’da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak."
Politika 08.04.2022, 10:43
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace İstanbul’da düzenlenecek üçlü toplantıya katılacak."