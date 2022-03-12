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Antalyaspor, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen uçuşlardan dolayı İstanbul’a gidemediği için Başakşehir maçının ertelenmesi talebiyle TFF’ye başvurdu.
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
Politika 12.03.2022, 17:18
MSB: "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur."