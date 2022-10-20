MSB: “(Kimyasal silah iddiaları) Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır”

Milli Savunma Bakanlığı tarafından kimyasal silah iddiaları hakkında yapılan açıklamada, “Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır” denildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından kimyasal silah kullanımı iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmatları kullanmadığına vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi artan bir şiddet ve tempoda azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Mehmetçiğin son derece onurlu ve şeffaf bir şekilde sürdürdüğü terörle mücadeleyi lekelemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısına gölge düşürmek isteyen çevrelerce periyodik bir şekilde gündeme getirilen ’Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ‘kimyasal silah’ kullanıldığına’ yönelik iddialar tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Daha önce defalarca açıklandığı gibi Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bugüne kadar komşularımızın ve tüm dünyanın gözü önünde icra ettiği bütün harekât ve operasyonlarda uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız kapsamında sadece teröristleri hedef almakta, sivillerin, tarihi, dinu ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi

için azami dikkat ve hassasiyet göstermektedir. Tüm bu dezenformasyon çabaları kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı mücadelesi sonucu çökme noktasına gelen ve bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan ve ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olan terör örgütü ve müzahirlerinin beyhude çırpınışlarıdır. Teröristler için adalete teslim olmaktan başka çare yoktur. Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürmeye azimli ve kararlıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”