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MSB kaynakları: "Afganistan’da 4 havalimanının işletilmesi konusunda Katar ile ortak çalışmalar devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Afganistan’da 4 havalimanının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye’nin ortak çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

Politika 10.02.2022, 13:38
MSB kaynakları: "Afganistan’da 4 havalimanının işletilmesi konusunda Katar ile ortak çalışmalar devam ediyor"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Afganistan’da 4 havalimanının işletilmesi konusunda Katar ve Türkiye’nin ortak çalışmasının devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kış Kartalı Tatbikatı’nın sonuçlarına ilişkin soru üzerine, "Kış Kartalı Harekatı son dönemlerin yapılmış en kapsamlı harekatıdır" dedi. Harekat kapsamında uçakların sınırdan 165 kilometre derinlikteki Karacak ve 85 kilometre derinlikteki Sincar ile 9 kilometre derinlikteki Derik’teki hedefleri eş zamanlı olarak tam isabetle vurduğunu vurgulayan kaynaklar şunları söyledi:

"Harekat sonucunda terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu. Bu PKK/YPG’nin son dönemde yapmaya çalıştığı saldırılardan da anlaşılıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonlarında tarihi ve kültürel dokular başta olmak üzere çevrenin korunmasına da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Harekatların hem planlama aşamasında hem icrasında hem de sonuçların değerlendirmesinde büyük bir hassasiyetle davranıyoruz. Bu kadar büyük bir harekatın değerlendirme süreçleri devam ediyor. Aranan teröristler listesindeki her renkten çok sayıda terörist harekat sonucunda etkisiz hale getirildi. Harekatın sonuçları hem terör örgütünü hem de onların destekçilerini rahatsız edecek düzeyde."

ABD ile devam eden F-35 görüşmelerinin takvimine ilişkin soruya da kaynaklar, "İlk toplantı Ankara’da 27 Ekim’de yapıldı. İkinci toplantı için ABD tarafından bu ay içinde davet bekliyoruz" yanıtını verdi. F-16 tedariki ve modernizasyonuna ilişkin çalışmaların da devam ettiğini aktaran kaynaklar, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasındaki Yüksek Düzeyli Savunma Grup Toplantısı’nın ikincisinin de planlama aşamasında olduğunu söyledi.

ABD’nin DEAŞ liderine yönelik Suriye’nin kuzeyindeki operasyonun detaylarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, operasyonun teknik detaylarına yönelik ABD raporu açıklanmadan yorum yapmanın doğru olmayacağını belirtti.

Bakan Akar’ın sağlık durumu

Korona virüse yakalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın sağlık durumuna ilişkin soru üzerine de kaynaklar, "Sağlık durumu çok iyi, hafif semptomlarla hastalığı atlatıyor. Şu anda gerekli tedbirler alınarak faaliyetlerini uzaktan sürdürüyor" yanıtını verdi.

Kaynaklar, Akar’ın gelecek hafta Brüksel’de yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmasının planlandığı da kaydetti.

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimin sorulması üzerine Bakanlık kaynakları, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Karadeniz’de kıyıdaş ülkelerin barış, huzur, refah içinde yaşamasına yönelik duruşumuzu her zaman ortaya koyuyoruz. Bunun sağlanmasına yönelik Montrö de önemli bir anlaşma olarak yer alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Türkiye sorunların diyalog ve barışçıl yöntemlerle çözümüne yönelik iradesini ortaya koydu. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşeni yaptı, bundan sonra da yapmaya devam edecek. Hem Ukrayna hem Rusya ile iyi ilişkilere sahip Türkiye, NATO üyesi olarak da sorumluluklarını yerine getiriyor. Sayın bakanımız da geçen haftalarda askeri gerginliğin artırılmasının kimseye fayda getirmeyeceği ve bundan kaçınılması gerektiğini ifade etmişti."

"AB sessiz kalmakta ve görmezden gelmektedir"

Yunanistan’ın göçmenleri geri itmelerine de değinen kaynaklar, "İpsala bölgesinde Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilen 19 göçmenin donarak hayatını kaybetmesi Yunan yöneticilerin insanlık dışı uygulamalarının son örneği olmuştur. Yunanistan’ın AB değerlerini ve İnsan Hakları Beyannamesi’ndeki kuralları ihlal etmesine AB sessiz kalmakta ve görmezden gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Afganistan’da havalimanlarının işletilmesine yönelik gelinen son noktaya ilişkin soru üzerine kaynaklar, hem diplomatik faaliyetlerin yürütülmesi hem de uluslararası yardımların ulaştırılmasında havaalanlarının önemine işaret etti. Katar ve Türkiye’nin bu konudaki ortak çalışmasını hatırlatan kaynaklar, çalışmanın nihayete ulaşmasıyla Kabil başta olmak üzere Mezar-ı Şerif, Kandahar ve Herat’ta havaalanlarının işletilmesinin planlandığını bildirdi.

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