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Büyükçekmece’de bir kişi, 58 yaşındaki babasını birlikte yaşadıkları evde silahla vurarak öldürdü. Olay yerine gelen polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, zanlı teslim oldu.
MSB: "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler."
MSB: "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler."
Politika 17.03.2022, 17:11
MSB: "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler."