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Bakan Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenledi
MSB: “(FETÖ) 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 339 personel ihraç edilmiştir. Bin 79 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.”
MSB: “(FETÖ) 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 339 personel ihraç edilmiştir. Bin 79 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.”
Politika 01.04.2022, 12:01
MSB: “(FETÖ) 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 339 personel ihraç edilmiştir. Bin 79 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.”