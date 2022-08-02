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MSB: "Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir."

MSB: "Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir."

Politika 02.08.2022, 21:15
MSB: "Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir."

MSB: "Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü Razoni kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir."

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